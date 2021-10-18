Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По его словам, с начала ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя.

Глава МИД отметил, что это является ответным шагом после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России.

Лавров также сообщил, что прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве.