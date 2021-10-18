Ученые выяснили, что циркадный ритм кардиомиоцитов влияет на работу сердца в течение суток

Международный коллектив исследователей выяснил, что циркадные ритмы кардиомиоцитов — клеток сердца — влияют на работу органа в течение дня. Посвященная новому фактору работы сердца статья ученых опубликована в журнале Nature Communications, пишет Lenta.ru.

О существовании циркадных ритмов — суточных колебаний интенсивности работы — в тканях сердца специалистам было известно давно. Считалось, что они вызваны большей стимуляцией нервной системы человека в течение дня. Исследователи из Великобритании, США, Франции и Швейцарии выявили, что кардиомиоциты регулируют свои циркадные ритмы, изменяя в течение суток содержание ионов натрия, калия и хлора внутри клетки, считавшееся ранее постоянным.

«Выталкивание» ионов натрия и калия позволяют повысить в них содержание белков. В экспериментах на клеточных культурах ученые обнаружили, что уровень содержания ионов может меняться вплоть до 30 процентов. Изменение концентрации этих ионов в два раза увеличивает электрический импульс, который приводит к сокращению клеток — что вызывает сердцебиение. Это позволяет сердцу лучше приспособиться к повышенной активности человека.

Кроме того, исследователи показали, что резкие изменения в распорядке дня или характере сна могут нарушить эти циркадные ритмы. По мнению исследователей, образы жизни, которые входят в противоречие с этими циркадными ритмами — такие, к примеру, как сменная работа — могут приводить к их разрушению, ведущему к вредным побочным эффектам — аритмиям и внезапной сердечной смерти.

«Мы считаем, что когда циркадные часы в сердце становятся рассинхронизированы с циркадными ритмами в мозге — как к примеру при сменной работе — наша сердечно-сосудистая система менее способна противостоять повседневным стрессам во время работы», — отмечает ведущий автор исследования, сотрудник Лаборатории молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям Великобритании Джон О’Нил.