Патриарх Кирилл поздравил Ильхама Алиева по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджана



Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление по случаю 30-летия восстановления независимости республики, сообщает «Интерфакс».

«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович! Сердечно поздравляю Вас и Ваших соотечественников с 30-летием независимости Азербайджана. За минувшие годы народ Республики прошел через множество непростых испытаний, проделал большой путь социально-экономического и культурного развития», — отмечается в тексте поздравления.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что «Азербайджан укрепил свои позиции на международной арене, обрел статус значимого центра организации и проведения важных межрелигиозных форумов, к голосу которых прислушиваются политические лидеры многих государств». «Межнациональный мир и межконфессиональное согласие, ставшие неотъемлемой частью жизни Азербайджана, являются сегодня достойными примерами для подражания», — отмечается в поздравлении.

Патриарх Кирилл также выразил признательность за внимание к деятельности Бакинской епархии Русской Православной Церкви.