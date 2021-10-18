В Финляндии открылся первый автомат по продаже дров

Первый в Финляндии автомат, в котором можно купить дрова, открылся в городе Оулу. Об этом сообщил телеканал MTV-3.

Автор идеи Валто Ваараниеми рассказал, что задумка родилась во время сплава по одной из рек в Лапландии. Они вместе с другом пришли в место для разжигания костра, планируя пожарить сосиски, но там не оказалось дров. «Мы тогда пошутили, что было бы удобно, если бы там был автомат», — сказал Ваараниеми.

Теперь первый такой автомат уже открылся на острове Хиетасаари, являющемся частью Оулу. Цена за охапку дров составляет €3,95, всего в автомате 30 люков с дровами. Оплатить покупку можно на месте с помощью мобильного телефона. Для этого необходимо зайти на специальный сайт, ввести код автомата и свой адрес электронной почты, а также выбрать способ оплаты.

По словам Ваараниеми, установкой автоматов уже заинтересовались и представители других городов, однако пока новинка проходит фазу тестирования. Он отметил, что созданный им автомат может быть даже первым подобным в мире — по крайней мере, об аналогах он не слышал.

Как отмечает телеканал, в специальные места для розжига костров на территории Оулу больше не завозят бесплатные дрова из-за участившихся краж.