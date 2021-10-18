Украина получила партию оружия из США

В Украину прибыла вторая партия международной технической помощи от правительства США украинским Вооруженным силам, сообщает «Корреспондент».

В частности, телеканал обнародовал видео с комментарием полковника медслужбы уполномоченного командования Медсил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александра Матийчука.

По его словам, самолет доставил медицинские средства и вооружение с боеприпасами в рамках реализации предоставления дополнительной помощи по безопасности от правительства США для ВСУ.

Полковник назвал такую помощь шагом к полной совместимости ВСУ со странами-членами НАТО.