Популярной испанской писательницей оказались трое мужчин

Известная испанская писательница Кармен Мола оказалась несуществующей. Это всего лишь псевдонимом трех мужчин. Об этом стало известно во время церемонии награждения премии Планета, пишет El Mundo.

Отмечается, что правда раскрылась, когда исторический триллер якобы писательницы под названием Зверь победил в номинации Лучший роман и получил приз в миллион евро. А именно, когда авторы пришли получать свою награду.

Таким образом выяснилось, что Кармен Мола на самом деле трое мужчин — Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро.

Один из них рассказал, что анонимность была очень удобной, так как их не касалась критика.

Кармен Мола была известна читателям как преподавательница алгебры в университете и мать троих детей, которая в свободное время пишет романы.

«Зверь» — это роман об эпидемии холеры в Мадриде в 1834 году, который должен появиться на полках книжных магазинов в ноябре этого года.