Во Франции помянули жертв резни алжирцев 17 октября 1961 года



Памятные мероприятия в связи с годовщиной кровавых событий прошли в 70 городах Франции, главным образом в Париже.

В Париже французы алжирского происхождения прошлись шествием от знаменитого кинотеатра Rex Sinema на улице Пуассоньер до площади Шатле около моста Сен-Мишель, где происходили события.

Демонстранты потребовали, чтобы Франция признала резню «государственным преступлением», а также открытия всех архивов в связи с событиями того дня.

Группа организаторов демонстрации возложила розы к реке Сена в память о погибших.

Цветы и венки оставили также у вывески, установленной на мосту Сен Мишель в память о погибших.

Власти Парижа приняли усиленные меры безопасности в связи с демонстрацией.

Полиция также оцепила вывеску, пропуская лишь небольшое число участников демонстрации.

Ранее президент Эммануэль Макрон, говоря о событиях в ночь на 17 октября 1961 года, заявил, что преступления, совершенные под руководством в то время еще начальника полиции Мориса Папона, непростительны для Франции.