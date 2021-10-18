Грузию накрыла пятая волна COVID-19

Власти Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса в стран, сообщает издание Грузия Онлайн со ссылкой на руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе.

По его данным, в течение последней недели в Грузии ситуация с коронавирусом ухудшилась в трех регионах, где уровень вакцинации относительно низкий.

«Лучше ситуация в Аджарии и Тбилиси, где люди более активно вакцинируются», — отметил Гамкрелидзе.

По его словам, остановить пандемию может только вакцинация. Также он призвал соблюдать все карантинные ограничения: носить маски, держать дистанцию, избегать многолюдных мест.

«Привито миллион человек, но как минимум нужно вакцинировать еще миллион, чтобы страна спокойно встретила Новый год», — отметил сециалист.

Он предупредил, что пятая волна будет тяжелой.

Всего в Грузии зафиксировано 662 334 заражений коронавирусом. Смертельных случаев — 9 468. Сейчас болеют — 40 385 человек.