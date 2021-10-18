В ЕС стартует подготовка к саммиту «Восточного партнерства»



Плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел пройдет в понедельник в Люксембурге. Как сообщил 15 октября дипломатический источник во внешнеполитической службе ЕС, министры, в частности, обсудят подготовку к саммиту «Восточного партнерства» в Брюсселе 15 декабря. На эту встречу впервые в истории программы не будут приглашены представители Беларуси, более того, за несколько недель до саммита страны ЕС намерены ввести в действие очередной блок санкций против этой страны.

Другими темами заседания Совета ЕС станут вопросы отношений Евросоюза со странами Персидского залива, включая развитие взаимной торговли и расширение поставок энергоресурсов в Европу, экономическое взаимодействие и реализация климатической повестки ЕС.

Министры также намерены рассмотреть развитие ситуации в Афганистане и гуманитарную обстановку в Эфиопии и Никарагуа.

«Восточное партнерство» — программа Евросоюза, основной целью которой заявлено развитие регионального сотрудничества с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Беларусь объявила летом о выходе из программы после введения ЕС экономических санкций против Минска. Однако данное решение белорусских властей Брюссель не признал.