Грузия и США подпишут соглашение о партнерстве в сфере обороны

США и Грузия подпишут соглашение об усилении обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии во время начавшегося официального визита в Тбилиси министра обороны США Ллойда Остина.

Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

«Секретарь обороны США Ллойд Остин уже в Грузии. Главу Пентагона в тбилисском международном аэропорту встретил министр обороны Грузии [Джуаншер Бурчуладзе]. <…> Запланировано подписание соглашения между Министерством обороны Грузии и Департаментом обороны США, целью которого является усиление обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии», — сказано в сообщении.

Остин и Бурчуладзе также проведут встречу наедине, после чего сделают совместное заявление для СМИ. В рамках визита министр обороны США встретится и с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Он также планирует посетить одну из военных баз Грузии.