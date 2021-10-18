WP: Союзников США беспокоит внешняя политика администрации Байдена



Менее чем за год пребывания у власти президента США Джо Байдена некоторые союзники Вашингтона стали с осторожностью относиться к внешнеполитическому курсу его администрации, сообщает газета Washington Post.

В статье, опубликованной в воскресенье, приводятся мнения высокопоставленных лиц из нескольких стран-союзников США, собранные в течение последних недель.

«Невозможно отрицать, что Америка вернулась… Иногда она сильнее, иногда не так уж и сильна», — приводит газета слова президента Латвии Эгилса Левитса.

Как отмечает газета, Байден «тревожно отдаляется» от стран, в отношении которых при нем произошли реальные изменения в политике США. Это, например, Саудовская Аравия, потерявшая привилегированный статус, который имела при администрации Трампа.

Кроме того, как отмечает представитель администрации Байдена, любая форма заботы о национальной безопасности США рискует рассматриваться как возврат к политике «Америка прежде всего».

Тем не менее, по мнению европейского чиновника, авторитет Байдена зависит от результатов его деятельности по самым важным вопросам, и даже если союзники не соглашаются с решениями, которые он принимает, президент все равно должен «делать то, что говорит».