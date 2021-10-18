Швейцария готовит своих граждан к энергетическому кризису

Власти Швейцарии заявили, что стране ближайшей зимой может не хватить мощностей для обеспечения всех потребителей электричеством. Об этом сообщает NZZ am Sonntag.

В частности, правительство планирует разослать уведомления организациям, чтобы они были готовы снизить потребление в случае перебоев с электричеством. Если хотя бы одна из крупных электростанций выйдет из строя, страна может быть обесточена на два дня, отмечает издание, так как у Швейцарии нет допуска на рынок электроэнергии в Европе.

В такой ситуации жителей страны попросят экономить энергию, в том числе могут запретить использовать бассейны, кондиционеры и эскалаторы.