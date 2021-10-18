США заявили о готовности укреплять обороноспособность Грузии

Вашингтон намерен содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны, а также ее сближению с Западом.

Об этом глава Пентагона Ллойд Остин написал в своем Twitter-аккаунте, передает «Газета.ру».

«Прибыл в Грузию. Соединенные штаты привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь», — заявил Остин.

Ранее в Пентагоне заявили, что глава ведомства Ллойд Остин во время визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря.

Также Остин даст понять Грузии и Украине, что «двери НАТО для них открыты». Но им нужно будет принять определенные меры, чтобы стать членами альянса, подчеркнули в Пентагоне.