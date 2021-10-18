В России ученик устроил стрельбу в школе

Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала», — сказал собеседник агентства.

Информацию ТАСС подтвердили в ГУ МВД.

«Сегодня около 08:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия», — рассказали в ведомстве.

Стрелявший в школе под Пермью подросток рассказал о причинах своего поступка, сообщает Telegram-канал 112.

Школьник рассказал, что взял охотничье ружье у отца и сделал несколько выстрелов в потолок и дверь. Причиной нападения, по словам самого мальчика, стала злоба и обида на одноклассников и учителей — те якобы травили и унижали его. С помощью оружия ему также нужно было «решить вопрос» с одноклассницей.

Также шестиклассник сообщил, что накануне ночью ему «приснился Бог, который подсказал, что надо делать», и тот последовал указаниям.

По данным СМИ, ребенок вел себя неадекватно, в связи с этим ему предстоит психиатрическая экспертиза.