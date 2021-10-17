В Мельбурне отменят режим строгого локдауна

Во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне на следующей неделе отменят режим строгого локдауна, который длился более 250 дней, сообщает премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс.

«С 23:59 четверга (16:59 21 октября) больше не будет локдауна, не будет ограничений на выход из дома и комендантского часа», — приводит слова Эндрюса «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

Таким образом, шестой по счету локдаун Мельбурна завершится на пять дней ранее, чем планировалось. Основной причиной такого решения является активизация вакцинации от коронавируса жителей штата Виктория. Как ожидается, к 21 октября в штате полностью вакцинируют 70% населения старше 16 лет.

Между тем жители Мельбурна, несмотря на отмену «локдауна», по-прежнему не смогут выезжать из своей агломерации в другие районы. Останется в силе и ряд других ограничений.

Власти штата отметили, что большее ослабление ограничений последует за тем, как показатель вакцинации населения достигнет 80%. Изначально ожидалось, что это произойдет 5 ноября. Вероятно, данную цель по вакцинации достигнут ранее.