Беларусь выдворила французского посла

Посол Франции в Беларуси Николя де Буйян де Лакост покинул страну по требованию властей. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на издания Agence France-Presse и «Радио Свобода».

«Белорусский МИД потребовал, чтобы посол уехал до 18 октября», — заявил представитель посольства AFP.

Официальное заявление о ситуации с послом французский МИД опубликует 18 октября, сообщает «Радио Свобода».

Николя де Лакост стал послом Франции в Беларуси в 2020 году. В сентябре прошлого года он не стал участвовать во вручении верительных грамот президенту страны Александру Лукашенко. 8 декабря он вручил их копии министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.