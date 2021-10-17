Подруга Саакашвили обнародовала новые фотографии с ним

Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько, которая сегодня отмечает день рождения, 16 октября опубликовала в Facebook серию фотографий с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, с которым она состоит в отношениях.

«Я бы очень хотела, чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения вместе. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично – как всегда, когда мы вместе», – написала нардеп.

Она выразила надежду, что ситуация с Саакашвили, который находится в заключении в Грузии и голодает 17-й день, скоро изменится.

На фотографиях, которые обнародовала Ясько, они с Саакашвили запечатлены в центре Киева, на поле подсолнухов, на велосипедной прогулке, во время зимнего отдыха и в домашней обстановке.