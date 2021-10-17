Посол России в Великобритании: «Северный поток — 2» готов к запуску



Газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, ожидается только разрешение от Германии, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Факт в том, что трубопровод «Северный поток — 2″ существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», — сказал он.

Отвечая на вопрос, продолжит ли Россия увеличивать поставки газа Западной Европе, если Германия оперативно не выдаст соответствующее разрешение на запуск проекта, он напомнил, что увеличение в этом году поставок российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляет 10%. «Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», — отметил посол в интервью ВВС.