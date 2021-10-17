Зарезавший депутата в Лондоне был сыном экс-советника сомалийского премьера



Мужчина, совершивший жестокое нападение на британского парламентария Дэвида Амесса, который скончался от полученных ножевых ранений, был сыном живущего в Лондоне бывшего советника премьер-министра Сомали. За несколько лет до расправы над Амессом мужчина уже привлекал внимание полиции из-за высказывания радикальных взглядов, сообщили в газете The Sunday Times.

Харби Али Куллан, бывший советник премьер-министра Сомали, подтвердил, что его 25-летний сын Али Харби Али находится под стражей. Куллейн также сообщил о визите представителей антитеррористического отдела полиции Скотланд-Ярда.

«Я чувствую себя травмированным. Это не то, чего я ожидал», — подчеркнул в своем заявлении Куллан.

По данным издания, преступник действовал в одиночку.

Напомним, что Джулиан Амесс, депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии, подвергся нападению во время встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си (графство Эссекс, Восточная Англия). Он получил несколько ножевых ранений и вскоре скончался, несмотря на оказанную быстро прибывшими на место происшествия медиками помощь.

Амесс являлся членом британского парламента около 40 лет. Он выиграл свои первые выборы в 1983 году, когда премьер-министром Великобритании была Маргарет Тэтчер. В 2015 году он удостоился титула рыцаря-бакалавра. Амесс был глубоко религиозным католиком, это отражалось на его политических и общественных взглядах. Например, он выступал против абортов и однополых браков.