В Ираке обнародовали итоги парламентских выборов



Высшая избирательная комиссия Ирака сообщила о подведении итогов голосования на парламентских выборах в стране. Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции в Багдаде глава Высшей избирательной комиссии Аднан Джелил.

По его словам, итоги голосования, прошедшего 10 октября, опубликованы на официальных сайтах комиссии и находятся в свободном доступе, передает «Анадолу».

«Процесс подсчета голосов вручную на 3 681 избирательном участке завершен, в комиссии на 100 процентов согласны с результатами электронного подсчета. Высшая избирательная комиссия Ирака сохраняет нейтральную позицию в отношении всех политических формирований. Задача комиссии — защитить голоса избирателей, и она преуспела в этом деле», — сказал Джелил.

Глава избиркома напомнил, что итоги выборов останутся неофициальными до тех пор, пока не будут утверждены.

Парламентские выборы в Ираке прошли в воскресенье, 10 октября, на фоне затяжного политического и экономического кризиса в стране.

По предварительным результатам, блок шиитского лидера Муктады ас-Садра получил 73 из 329 мест в законодательном органе страны. Коалиция «Фатих», в которую входят поддерживаемые Ираном группировки «Хашди аш-Шааби», смогла получить 14 мест в парламенте. Альянсу бывшего премьер-министра Хайдара Ибади и шиитского религиозного и политического лидера Аммара Хекима досталось лишь 4 места.