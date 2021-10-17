В Евросоюзе не рассчитывают на улучшение ситуации с мигрантами на границе с Беларусью



Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EASO) предупреждает об угрозе ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами на границе Беларуси. Об этом заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

«Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная. Ее точно не решить в ближайшем будущем», — считает она. Грегори отметила, что в самой значительной степени от кризиса с мигрантами пострадали Латвия и Литва.

«Только один пример: Литва в год обычно регистрирует 500 запросов на предоставление убежища. Сейчас власти зарегистрировали более 2,5 тыс. заявлений от беженцев, прибывших из Беларуси, с начала наплыва мигрантов в начале лета», — сообщила Грегори. По ее словам, EASO направила 77 сотрудников в Литву для оказания помощи с приемом, регистрацией и проведением процедуры рассмотрения запросов.

Funke напомнила, что и федеральная полиция Германии регистрирует на польской границе значительное увеличение числа нелегальных мигрантов, которые проникли в ЕС через Беларусь. С начала августа свыше 4,3 тыс. нелегальных мигрантов из таких стран, как Ирак, Сирия и Иран, прибыли через территорию Беларуси и Польши.