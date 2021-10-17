Новый премьер Японии проверил ход ликвидационных работ на АЭС «Фукусима-1»



Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье посетил аварийную АЭС «Фукусима-1», встретился с ее персоналом и проверил ход ликвидационных работ на станции. Для Кисиды эта поездка на АЭС стала первой с момента вступления в должность главы японского правительства.

«Для осуществления в полной мере восстановительных работ [в префектуре] необходимо завершить ликвидационные работы [на станции]. И мы, ставя во главу угла доверительные отношения с местными жителями, хотели бы продолжить усердную работу в этом направлении», — приводит слова премьера телеканал NHK. Главы японского правительства регулярно посещают АЭС в префектуре Фукусима, где в 2011 году из-за землетрясения и цунами произошла авария. В ходе рабочей поездки Кисида также заслушал доклад от сотрудников станции о ходе ликвидационных работ и по вопросам, связанным с очисткой радиационной воды, хранящейся на территории АЭС.

Кисида считает неотложной задачу по сбросу очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» и выступает за подробное разъяснение особенностей этого процесса международному сообществу. Об этом он заявил журналистам по итогам состоявшейся в воскресенье первой на посту премьера поездки на эту АЭС.

«Когда я увидел все эти стальные баки [с водой], я осознал, что невозможно дальше откладывать [сброс воды]. Но очень важно, чтобы мы разъясняли [ситуацию] с полной прозрачностью», — приводит его слова агентство Киодо. Глава японского правительства признался, что в деле ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» остается еще много трудностей, и подчеркнул, что нельзя допустить повторения подобной трагеди