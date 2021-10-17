Корабль с первым в мире киноэкипажем вернулся на Землю



Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», на борту которого с Международной космической станции вернулись актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в Казахстане.

Роскосмос сообщает, что приземлившиеся чувствуют себя нормально

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции актрисе Юлии Пересильд, режиссеру Климу Шипенко и космонавту Олегу Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18». Трансляция идет на сайте «Роскосмоса».

Первым корабль традиционно покинул его командир Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

Пересильд рассказала, что посадка прошла хорошо, но она все же испытывает грусть.

«Все было более чем штатно. Олег молодец. С ним не страшно. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней — это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только», — сказала актриса.