Латвия подарила Грузии более 80 тысяч доз вакцины Pfizer

Правительство Латвии безвозмездно передало Грузии 83 070 доз вакцины Pfizer, сообщает Минздрав Грузии.

Вакцина Pfizer признана Всемирной организацией здравоохранения. Две дозы, необходимые для вакцинации, проводятся с интервалом 21-28 дней.

Этим препаратом в Грузии теперь можно вакцинировать детей с хроническими заболеваниями от 12 до 15 лет, а также детей от 12 до 15 лет, которым необходима вакцина для поездок, учебы, лечения или другие целей за границей.

Кроме того, лица, вакцинированные вакцинами, инактивированными против COVID-19 (Sinovac, Sinopharm), смогут быть вакцинированы дополнительной вакциной Pfizer.