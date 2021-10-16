Сотни противников Саакашвили провели акцию у тюрьмы в Рустави

Сотни граждан Грузии провели акцию у тюрьмы в Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и требовали «пожизненное заключение» политика, передает Sputnik Грузия.

«Сотни противников Саакашвили вспомнили период его правления и с плакатами в руках скандировали, что Михаил Саакашвили заслуживает пожизненного заключения», — передает СМИ.

Отмечается, что среди участников акции были люди, которые утверждали, что являются «пострадавшими в результате режима Саакашвили». Митингующие сообщали, что считают неприемлемыми требования об освобождении Саакашвили. На плакатах, которые они принесли с собой, были надписи: «мучитель!», «убийца!», «сиди вечно!».