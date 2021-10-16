В Турции успешно испытали отечественный ручной гранотомет

Оборонная промышленность Турции продолжает успешную разработку новых видов вооружения для нужд армии, жандармерии и полиции.

Проекты оборонных структур координируются Управлением оборонной промышленности при Администрации президента Турции, передает «Анадолу».

С учетом требований и отзывов представителей силовых структур страны, инженеры и конструкторы также модернизируют и совершенствуют имеющиеся на вооружении разработки.

В то же время продолжается работа над новыми разработками в соответствии с нуждами сил безопасности.

Очередным успехов турецкого оборонпрома можно с уверенностью назвать 40-мм револьверный ручной гранатомет TG40-BA.

Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир назвал гранатомет очередным шагов на пути минимизации импортозависимости страны в сфере обороны.

По его словам, TG40-BA — первый отечественный гранатомет, готовый к применению несколькими типами боеприпасов.

Глава Управления оборонпрома Турции пояснил, что TG40-BA можно заряжать боеприпасами калибров 40×46 мм и 40×51 мм.

Гранатомет обеспечен регулируемым скользящим оптическим прицелом, что позволяет максимально точно поражать объект противника на расстояние до 800 метров, сказал Демир.