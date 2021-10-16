В Екатеринбурге 18 человек умерли от отравления метанолом

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 18 человек в результате отравления метанолом в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области в субботу.

«Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении с уточнением, что в результате отравления метиловым спиртом погибли 18 человек.