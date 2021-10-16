Яценюк оценил убытки Украины от несвоевременной закупки газа в $5 млрд

Действующая украинская власть должна понести ответственность за то, что не закупила газ по более низкой цене и теперь вынуждена переплачивать. Об этом в субботу в эфире телеканала «Украина-24» заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, подчеркнув, что убытки государства в связи с такими действиями составили $5 млрд.

«Сегодня из карманов украинцев вытянут — вдумайтесь в эту цифру — $5 млрд. Это убытки государства и государственной компании НАК «Нафтогаз» из-за того, что когда надо было покупать [газ] по $250 [за тыс. куб. м], его не купили, а сейчас его надо покупать по $1 200 [за тыс. куб. м]. $5 млрд — это сумма, которая равносильна общим годовым расходам на оборону», — утверждает Яценюк.

Он напомнил, что Украина имеет одни из самых больших подземных хранилищ газа в Европе и могла себе позволить закачать газ впрок. «Как мы могли застраховаться от того, чтобы не платить России почти по $2 тыс. за тыс. куб. м газа? Ключевая формула — надо было покупать газ тогда, когда он стоил $250 [за тыс. куб. м]. Не все могли себе это позволить, потому что не у всех есть газовые хранилища. На Украине одни из наибольших хранилищ газа в Европе, на счетах «Нафтогаза» было $2 млрд. На эти деньги можно было купить достаточный объем газа и закачать его в хранилища», — уверен он.

Яценюк полагает, что возросшие цены на газ — это «спекуляция, устроенная российским «Газпромом», однако подчеркнул, что на Украине за сложившуюся ситуацию должна нести ответственность нынешняя власть. «За это несет персональную ответственность действующая власть Украины», — уверен он.

Говоря о дальнейших действиях, экс-премьер предложил парламенту Украины создать следственную комиссию, которая должна выяснить, «по чьему приказу $5 млрд вытянули из карманов украинцев». Кроме того, считает он, страна должна докупить голубое топливо, но для этого, по его словам, «надо еще найти физический объем газа».

Проблемы у Киева с поставками газа усугубились поле того, как с ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы, что сказалось на тарифах для украинских потребителей. Украина отказалась от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене, договоренность о которой была достигнута в 2019 году главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком, когда Россия готова была поставлять Украине газ по фиксированной цене $175 за тыс. куб. м. Ситуация с ценой на газ усугубилась для Украины после завершения строительства Россией газопровода «Северный поток — 2» и резким ростом цен на энергоносители в Европе.