Эрдоган: Анкара ожидает от Берлина продолжения успешного курса Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель внесла весомый вклад в урегулирование кризиса в Сирии.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с Меркель в резиденции «Хубер» в субботу в Стамбуле. Эрдоган сообщил, что обсудил с Меркель перспективы двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии, Ливии и Афганистане.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что новое правительство Германии продолжит успешный курс Ангелы Меркель на сотрудничество с Турцией.

«Турция нацелена на доведение товарооборота с Германией до отметки в 50 млрд долларов в год. Важным мостом в связях между Анкарой и Берлином остается турецкая община Германии — общее достояние наших стран», — сказал президент Эрдоган.

По его словам, проявления ксенофобии, расизма и исламофобии остаются главной проблемой для турок, проживающих в странах Европы.

Эрдоган отметил также, что фактор коалиционных правительств всегда затягивал сотрудничество между Анкарой и Берлином. Не будь правящей коалиции, турецко-германские связи сегодня были бы на совершенно ином уровне, считает турецкий лидер.

Эрдоган далее привлек внимание к нагрузке на Турцию в вопросе потока беженцев и нелегальных мигрантов. За последние годы Турция в вопросе беженцев превратилась в некий «гостевой дом», констатировал Эрдоган.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что cвязи Германии и Турции всегда были основаны принципах взаимной выгоды.

Она выразила уверенность в том, что последующее федеральное правительство Германии подойдет к этому вопросу с той же призмы. Меркель привлекла внимание к проблеме нелегальной миграции.

По ее словам, Евросоюз продолжит оказывать поддержку Турции в вопросе противодействия нелегальной миграции. «В ЕС готовы к вкладу в предотвращение потоков незаконных мигрантов. Поддержка Анкары в этом вопросе – обязательное условие, необходимость», — цитирует ее агентство Анадолу.