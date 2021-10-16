Россию заподозрили в желании сделать Украину своей территорией

В Киеве Россию заподозрили в том, что она желает сделать Украину своей территорией. Такое опасение высказал заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Его слова приводит РИА Новости.

Ижак уверен, что Кремль сейчас ждет подходящего момента. «Россия (…) соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного «возвращения»», — полагает он.

В начале сентября на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. По его мнению, между украинцами и россиянами образовалась пропасть. Он подчеркнул, что эта война станет самой большой ошибкой Кремля.