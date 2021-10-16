Российские военные получат очки дополненной реальности

Новосибирский приборостроительный завод представил очки дополненной реальности. Прибор получат российские военные, в частности очки интегрируют в экипировку «Ратник». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник агентства отметил, что разработанное в России устройство сможет выводить на линзы сообщения от командования, внешние видеозаписи, изображения и электронный прицел. Очки дополненной реальности совместимы с приборами ночного видения и тепловизорами.

Новый прибор обеспечивает защиту глаз на уровне стандартных очков из состава экипировки «Ратник». Ориентировочная стоимость очков дополненной реальности превысит 500 тысяч рублей.

Ранее ФСБ России сочла, что умные очки от компании Facebook можно отнести к устройствам негласного получения информации. Как сообщает TJ, очки могут вести запись двумя камерами.

В сентябре главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал в интервью РИА Новости о начале разработки умного стрелкового комплекса. По его словам, перспективная система сможет автоматически идентифицировать цели.