Меркель и Эрдоган договорились продолжать переговоры с «Талибаном»

Германия и Турция обменялись мнениями о переговорах своих делегаций с представителями радикального движения «Талибан» и условились продолжать данные усилия. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу в Стамбуле на пресс-конференции, которую транслировал телеканал N-tv, с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, это ее прощальный визит в Турцию как канцлера.

«Мы, разумеется, обсудили ситуацию в Афганистане. Чтобы жители Афганистана не становились жертвами контрабандистов и перевозчиков, мы должны обеспечить оказание гуманитарной помощи», — подчеркнула Меркель. «Мы обменялись мнениями о переговорах с «Талибаном» и, возможно, продолжим это делать вместе через наших уполномоченных по Афганистану», — сказала она.

Канцлер призвала поддержать организации ООН в вопросе предоставления гуманитарной помощи, «чтобы предстоящая зима не обернулась для Афганистана катастрофой».