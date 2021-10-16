Глава Генштаба ВС Ирана собрался в Россию

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери посетит с визитом Россию, сообщил военный атташе Ирана в Москве Реза Хосрави Мокаддам, передает IRNA.

«Багери во главе высокопоставленной военной делегации отправится в Россию с визитом по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу», — рассказал Хосрави Мокаддам в интервью IRNA.

Он добавил, что начальник Генштаба ИРИ обсудит с российскими официальными лицами сотрудничество стран в военной сфере, борьбу с терроризмом, а также региональные и международные вопросы.