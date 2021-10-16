Ангела Меркель посетит Турцию с рабочим визитом

Канцлер Германии Ангела Меркель 16 октября посетит с рабочим визитом Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Управлении по связям Администрации президента сообщили, что на встрече в Стамбуле во всех аспектах будут рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Германией, планируется обсуждение шагов, направленных на развитие взаимного сотрудничества, сообщает АПА.

Помимо двусторонних отношений, в повестке переговоров значатся отношения между Турцией и ЕС, а также региональные и международные вопросы, в том числе ситуация в Ливии, Сирии и Афганистане.