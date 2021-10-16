Полиция Великобритании признала терактом убийство депутата парламента Дэвида Эмесса

Полиция полагает, что убийство депутата парламента Великобритании Дэвида Эмесса было актом терроризма. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным полиции, мотивы убийцы могли быть связаны с исламским экстремизмом. Предположительно, он действовал в одиночку.

Имя преступника в полиции пока не сообщили, известен только его возраст — 25 лет. Как рассказали источники «Би-би-си», подозреваемый, по предварительным данным, подданный Великобритании сомалийского происхождения.

Напомним, Эмесс был убит вечером 15 октября во время встречи с избирателями в своей приемной в церкви города Ли-он-Си в графстве Эссекс. Преступник несколько раз ударил депутата ножом.