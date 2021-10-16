Лавров похвалил Армению

Армения проявляет интерес к инициативе по укреплению позиций русского языка, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, Лавров сообщил, что в рамках этой инициативы в Таджикистане откроются пять русских школ, аналогичные программы готовятся для Узбекистана.

«В последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении», — приводит ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.