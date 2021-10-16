Иранскую журналистку отправили в тюрьму, о пытках в которой она написала

Иранскую активистку и журналистку Сапидех Голиан, заявившую о жестоком обращении с заключенными в центральной тюрьме Бушера, заключили под стражу, сообщает «Радио Свободная Европа».

26-летняя девушка в сентябре написала на своей странице в Twitter, что в этой тюрьме людей подвергают психологическим пыткам, коллективным наказаниям и изнасилованиям.

В ответ полиция взяла штурмом дом ее семьи и увезла сначала в ту самую тюрьму в Бушере, на которую жаловалась активистка. Потом ее перевели в тюрьму Эвин в Тегеране, где, как заявляла Голиан, ей угрожали изнасилованием и убийством.

Голиан впервые попала в тюрьму в 2018 году за освещение забастовок на сахарном заводе. После этого она стала своего рода экспертом по расследованию пыток в иранских тюрьмах, свидетелем которых она стала сама.

Незадолго до повторного ареста ей предъявили обвинения в распространении лжи и пропаганды против иранского правительства.