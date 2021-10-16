Вучич захотел сниженных цен на российский газ

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «ТВ Прва» заявил о намерении попросить российского лидера Владимира Путина сохранить сниженную цену на газ в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вучича, он хочет обсудить этот вопрос с президентом России во время встречи с ним, намеченной на 25 ноября и которая будет «имеет решающее значение».

Вучич пояснил, что сейчас Сербия закупает по 6,5 миллионов кубометров газа ежедневно по «лучшей цене в Европе» в 270 долларов за кубометр. Соответствующий договор истекает в конце года. При этом, как заметил президент, сейчас страна уже тратит больше этого объема, а зимой будет тратить по 11,5 миллиона кубометров, резко сокращая запасы.

Вместе с тем Вучича не устраивает предложенная Москвой формула расчета стоимости газа. Согласно ей, цена газа на 70 процентов состояла бы из цены на бирже и на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле. В этом случае стоимость составит 790 долларов за кубометр газа. Однако президент Сербии назвал такую цену неприемлемой.

«Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги?», — отметил он.