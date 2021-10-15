Саакашвили чувствует себя бодро и не собирается отступать от своих планов

Объявивший в тюрьме голодовку экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили чувствует себя бодро, он заявил, что не отступится от своих планов. Об этом 15 октября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» рассказал врач Саакашвили Нико Кипшидзе.

Он отметил, что встречался с бывшим президентом Грузии около двух часов.

«Он очень бодрый физически и ментально очень сильный. Он заявил мне, что не отступится от своих планов. И голодовка продолжается, – подчеркнул Кипшидзе. – Если говорить о здоровье, он себя чувствует так, как чувствует себя человек после двухнедельной голодовки. Я ничего не могу больше добавить».

Комментируя состояние здоровья Саакашвили, врач добавил, что «все еще под контролем», но нежелательные процессы «начнутся рано или поздно».

«Он очень был рад вчерашней демонстрации в Грузии. Как Вы знаете, там было около 60 тыс. человек – это как бы 700-800 тыс. человек вышли в Украине… Он очень заряжен, он работает, он пишет… Но голодовка есть голодовка», – резюмировал Кипшидзе.