Грузия принимает форум «Поддержка мира в регионе со стороны молодежи и СМИ»

При финансовой поддержке Фонда молодежи Азербайджана и организации Общественного объединения «Поддержка молодежных инициатив и развития» в Грузии стартовал международный форум «Поддержка мира в регионе со стороны молодежи и СМИ».

Азербайджанская делегация, приехавшая в Грузию для принятия участия в данном форуме, сначала посетила бюст Общенационального лидера Гейдара Алиева в центре Тбилиси в парке, носящем его имя. Члены делегации возложили цветы к бюсту, почтили память великого лидера, отмечает «Новая эпоха».

Затем в Азербайджанском культурном центре им. М.Ф.Ахундова в городе Тбилиси стартовал форум «Поддержка мира в регионе со стороны молодежи и СМИ».

Открывая мероприятие, председатель общественного объединения «Поддержка молодежных инициатив и развития» Тогрул Аллахвердили поблагодарил Фонд молодежи за поддержку данного проекта. Далее Т.Аллахвердили отметил необходимость проведения большой работы для интеграции СМИ и молодежи обеих стран. Коснувшись деятельности наших соотечественников и нашего посольства в Грузии, председатель общественного объединения выразил благодарность послу Фаику Гулиеву за позитивные изменения, произошедшие в последние годы.

Затем секретарь посольства Азербайджана в Грузии Тамерлан Тагиев, депутат парламента Грузии Заур Даргали, представитель Фонда молодежи Азербайджана Заур Османов, заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Вугар Мамедов, профессор Сухумского государственного университета Гурам Мархулиа, ветеран Карабахской войны, журналист Нахид Джанбахышлы высказались об актуальности обсуждаемой темы.

После официальных выступлений стартовала Первая панельная дискуссия под названием «Медиа в поддержку мира» под модерацией генерального директора медиа-группы «Yeni Çağ» Агиля Алескера. В конференции приняли участие сотрудник Real TV, ветеран Карабахской войны Исмаил Гусейнов, журналист сайта Oxu.az Кубра Магеррамова, сотрудник Report.ge Анано Николадзе и глава грузинского Института Ближнего Востока и кавказских исследований Василий Папава, которые рассказали об азербайджано-грузинских отношениях в сфере СМИ, о проделанной работе и о том, что еще необходимо сделать. Положительное влияние победы в Карабахе на регион и информационная война также были главными темами обсуждения.

Вторую панель — «Молодежь в поддержку мира» модерировал председатель молодежного движения «Davam» Нихад Аллахъярли.

В панельной дискуссии приняли участие сотрудница Первого канала (государственного телевидения) и соучредитель «Красного креста» Натали Джалагония, эксперт в области образования, журналист Роланд Ходжанашвили, представитель Фонда молодежи Азербайджана Заур Османов и представитель общественного объединения «Платформа азербайджанских студентов и выпускников» ASAP Улькер Гурбанова.

Затем были проведены панельные дискуссии, а завершился форум церемонией вручения грузинским гостям памятных подарков «Xarı bülbül», подготовленных общественным объединением «Поддержка молодежных инициатив и развития».

Отметим, что официальными партнерами мероприятия являются посольство Азербайджана в Грузии и Фонд поддержки азербайджанской диаспоры.