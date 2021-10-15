На месте рухнувшего в Батуми дома будет построен новый

Власти Батуми приняли решение построить новый дом на месте обрушившегося на улице 26 Мая, сообщила и.о. мэра Лела Сурманидзе.

По ее словам, в результате экспертизы уцелевшей части здания оказалось, что восстановить его нельзя, поэтому его демонтируют.

«Принято решение о строительстве дома тех же параметров, что и обрушившийся, и все семьи, которые здесь жили, получат в нем квартиры», — цитирует Сурманидзе Sputnik Грузия.

Мэр уточнила, что в общей сложности в доме жили 53 семьи. Желающим предложат альтернативное жилье в разных районах Батуми.

Эксперты также проверили дома рядом, по данным первичного осмотра, они не пострадали.