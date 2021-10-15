Елизавете Второй посоветовали меньше пить

Врачи посоветовали британскому монарху сократить употребление алкоголя, в частности, отказаться от традиции «вечернего напитка», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Vanity Fair.

Королева перед сном любит выпивать по стакану мартини.

Эта рекомендация связана с опасениями врачей за здоровье Елизаветы II перед подготовкой празднования 70-летия правления в феврале 2022.

«Королеве предложили отказаться от «вечернего напитка», которым обычно является мартини. Для нее это не большая проблема, так как она не является большой любительницей алкоголя. Однако, кажется очень несправедливым то, что на этом этапе жизни ей приходится отказаться от одной из немногих доступных удовольствий», — заявил друг королевской семьи.