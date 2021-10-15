В российской колонии взбунтовались заключенные (обновлено)

Беспорядки в исправительной колонии №1 во Владикавказе организовали двое содержащихся в штрафном изоляторе осуждённых из-за проведения массовых обысков. Об этом говорится в сообщении регионального УФСИН.

«В ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осуждённых отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников», — уточнили в управлении.

Заключённые призвали других устроить массовые беспорядки, а те поддались на провокацию и учинили погром, принялись ломать ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя видеокамеры.

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Около 600 заключенный устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе в Республике Северная Осетия — Алания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что причины бунта пока неизвестны.

Источники канала утверждают, что заключенные разбили камеры наблюдения и внутренние двери на территории колонии. К исправительному учреждению сейчас стягивают силы со всего Владикавказа.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщает, что бунт устроили порядка 200 человек.

Telegram-канал «112» сообщает о пострадавших в результате бунта.

По данным канала, причиной беспорядков стал конфликт между заключенными и администрацией исправительного учреждения.

Telegram-канал «ЧП / Владикавказ» опубликовал видео на котором запечатлена движущаяся по североосетинской столице колонна из автомобилей силовых ведомств.



Позже стало известно, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить», — рассказал агентству представитель экстренных служб.

Информация о пострадавших на данный момент уточняется. По словам омбудсмена по Северной Осетии Тамерлана Цгоева, ситуация в колонии во Владикавказе, где произошли беспорядки, контролируется, периметр оцеплен.