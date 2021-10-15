Азербайджан призвал Международный суд ООН отклонить запрос Армении

Азербайджан в пятницу, завершая второй день открытых слушаний в Международном суде ООН, призвал отклонить запрос Армении об обеспечительных мерах в рамках иска Еревана к Баку.

«Азербайджанская Республика убедительно просит суд отклонить запрос Республики Армения об обеспечительных мерах», — заявил представитель Азербайджана в суде после второго дня слушаний. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что требования армянской стороны — «неоправданные и неуместные в таких обстоятельствах».

Суд в четверг и в пятницу рассматривал вопрос об обеспечительных мерах по поданному Ереваном иску о расовой дискриминации Азербайджаном этнических армян.

В международном суде ООН в пятницу пообещали как можно быстрее принять решение по поводу запроса Армении об обеспечительных мерах в рамках иска против Азербайджана.

«Решение будет принято как можно быстрее», — сказала судья в конце слушаний. Она пояснила, что точную дату позже сообщат обеим сторонам.

Азербайджанская сторона накануне на суде заявила, что в иске Армения представила неточные данные, и что один из основных приоритетов государственной политики Баку — сохранение этнического и культурного разнообразия в обществе, продвижение культуры сосуществования на основании взаимного уважения и доверия.