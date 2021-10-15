Глава генштаба ВС Ирана отправится в Россию

Начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери посетит Россию с визитом, сообщил военный атташе в посольстве Ирана в Москве Реза Хосрави Мокаддам.

«Бакери во главе высокопоставленной военной делегации отправится в Россию с визитом по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу», — приводит его слова IRNA.

По его словам, начальник генштаба обсудит с российскими официальными лицами развитие сотрудничества в военной сфере, борьбу с терроризмом, а также региональные и международные вопросы.

Визит запланирован на следующую неделю.