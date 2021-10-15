Байрамов проинформировал французскую делегацию о преступлениях Еревана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию Национальной комиссии Франции по ликвидации противопехотных мин (CNEMA) во главе с послом Жераром Шеснелем.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана.
На встрече министр Джейхун Байрамов рассказал о продолжавшейся около 30 лет оккупации части азербайджанских территорий и ее тяжелых последствиях.
Министр также дал подробную информацию о ситуации на освобожденных территориях, об урбициде, культурициде и экоциде совершенными здесь Арменией.
Делегация Национальной комиссии Франции по ликвидации противопехотных мин поблагодарила за прием и проинформировала о своей деятельности. Было выражено намерение комиссии сотрудничать с азербайджанской стороной в соответствующей сфере.
На встрече стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.