Давид Тоноян остался за решеткой

Экс-министра обороны Армении Давида Тонояна не освободят. Апелляционный суд под председательством судьи Тиграна Саакяна только что отклонил жалобу стороны защиты. Об этом заявил один из адвокатов экс-главы МО РА Аветик Карапетян.

По его словам, которые приводит интернет-портал news.am, они еще не ознакомились с решением суда, но, скорее всего, его обжалуют.

Напомним, что Тоноян обвиняется в хищении 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В рамках данного дела статус обвиняемого имеют также директор компании-поставщика оружия Армении Давид Галстян и заместитель начальника Генштаба РА Степан Галстян, которые также арестованы.