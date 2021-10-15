«Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс». Спич Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ

15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое прошло в формате видеоконференции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко проинформировал о повестке дня заседания, рассказал о мероприятиях, проведенных в период председательства его страны в СНГ, и выразил странам-членам признательность за поддержку, оказанную Беларуси в период руководства организацией. Президент Беларуси отметил, что проводимое в формате видеоконференции нынешнее заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств является знаменательным, так как организовано накануне 30-летия образования СНГ, пишет АЗЕРТАДЖ.

Президент Александр Лукашенко сказал: По традиции в начале наших обсуждений хочу предоставить слово президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Ильхам Гейдарович, прошу Вас выступить.

Предлагаем вам речь Ильхама Алиева:

Хотел бы выразить Вам благодарность за организацию нашего сегодняшнего Саммита в онлайн режиме.

Все мы понимаем сложности, связанные с COVID-ом. Поэтому эта форма общения становится уже какой-то традиционной, но надеюсь, что увижу своих коллег в ближайшее время, когда ситуация с COVID-ом в наших странах будет более стабильная.

Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые главы государств, коллеги, хотел бы проинформировать вас о ситуации в нашем регионе в связи с тем, что прошел уже год с момента окончания войны, Победы Азербайджана в Отечественной войне. И хотел бы представить вам информацию о том, что же происходило в течение этого года и каковы вызовы, стоящие перед нами, и перспективы регионального развития.

Постконфликтный период в целом проходит спокойно. Говорю «постконфликтный», потому что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, требовавшие немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана, и Азербайджан решил конфликт с Арменией военно-политическим путем. В ночь с 9 на 10 ноября 2020 года было подписано трехстороннее Заявление президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, положившее конец армяно-азербайджанскому конфликту. Хотел бы еще раз отметить особую роль Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в прекращении военных действий, что позволило избежать тысяч жертв с обеих сторон. В соответствии с трехсторонним Заявлением, Армения вывела свои оккупационные силы с оккупированной части Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов Азербайджана. До этого вооруженные силы Азербайджана освободили более 300 городов и сел на поле боя. Таким образом, конфликт был решен, как уже отмечалось, военно-политическим путем. Также в соответствии с трехсторонним Заявлением в карабахский регион Азербайджана были введены российские миротворцы. Для решения вопросов, связанных с открытием транспортных коммуникаций, создана рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. На территории Агдамского района Азербайджана азербайджанской стороной был построен Российско-Турецкий мониторинговый центр.

Основными проблемами, которые сейчас стоят перед Азербайджаном, являются разминирование освобожденных территорий и восстановление разрушенной инфраструктуры, зданий, домов, исторических памятников азербайджанского народа. После войны более 150 граждан Азербайджана погибли, либо получили серьезные увечья, подорвавшись на минах. Армения отказывается передать нам полные карты минных полей. То небольшое количество таких карт, которые были переданы Азербайджану, имеют точность около 25 процентов. На освобожденных территориях за годы почти 30-летней оккупации разрушены почти все здания и исторические памятники. Из 67 мечетей на освобожденных территориях 65 полностью разрушены. В оставшихся двух, полуразрушенных, оккупанты держали свиней и коров, намеренно оскорбляя чувства мусульман. В городе Физули и всех селах Физулинского района разрушено 100 процентов зданий и домов. То же самое в городе Агдам и Агдамском районе. Город Агдам назван «Хиросимой Кавказа». В Джебраильском районе целыми остались всего два здания, где размещались военнослужащие вооруженных сил Армении. Похожая ситуация и в Зангиланском, Губадлинском, Лачинском и Кяльбаджарском районах. В городе Шуша Арменией разрушены 16 из 17 существовавших до оккупации мечетей. Одна была оставлена для демонстрации «толерантности», и при пособничестве так называемых специалистов из Ирана была попытка представить ее как персидскую. Дома и общественные здания были разобраны на кирпичи и камни и проданы в Армению и в Иран. Таково наследие армянского вандализма, учиненного на территориях Азербайджана. Также нанесен огромный ущерб природе, около 60 тысяч гектаров лесов было вырублено, распилено и продано в Армению и Иран. Осуществлялась незаконная эксплуатация золотоносных месторождений и других природных ресурсов. При участии одной европейской компании систематически загрязнялась трансграничная река Охчучай, что привело к экологической катастрофе, подтвержденной уже авторитетными международными экспертами. Такова реальная картина на освобожденных территориях, и это могли видеть тысячи политиков, дипломатов, журналистов из многих стран, побывавших за неполный год на освобожденных территориях, в том числе представители стран СНГ.

За прошедший год после того, как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участком государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, и тем самым поставил заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу, объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для осуществления наркотрафика в Европу.

В годы оккупации я неоднократно заявлял, что оккупированные территории используются для наркотрафика и подготовки международных террористов. Сегодня это доказанный факт. Хотел бы коснуться вопроса о так называемых «армянских военнопленных». Азербайджан передал всех военнопленных, задержанных во время войны ранее, чем Армения передала азербайджанских военнопленных нам. Спустя более чем две недели после подписания трехстороннего Заявления, в конце ноября прошлого года, диверсионная группа в составе 62 человек была заброшена из Ширакского региона Армении в тыл Вооруженным силам Азербайджана на уже освобожденные территории для совершения диверсий, была разоружена и захвачена военнослужащими Азербайджана. В соответствии с международными конвенциями, эти диверсанты не могут считаться военнопленными.

Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс.

