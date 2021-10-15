В США испытали ракету-убийцу российских систем ПВО



Армия США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провели испытания ракеты Precision Strike Missile. Её называют «убийцей» российских систем противовоздушной обороны, пишет The Drive.

В ходе тестов ракета запускалась из установки M142 High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) на авиабазе Вандерберг в Калифорнии. В Lockheed Martin заявили, что ракета пролетела более 400 километров в сторону Тихого океана, побив свой предыдущий рекорд дальности, установленный в мае.

Сообщается, что ещё один тестовый запуск ракеты планируется провести в конце этого года в рамках армейских учений Project Convergence 21, в которых будут представлены различные новые системы вооружения. Возможность устанавливать ракету на корабли и постоянно увеличивающаяся дальность действия этих ракет может оказаться особенно ценной в случае конфликта в Тихом океане и других морских операций.

