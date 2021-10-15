США и Израиль обсудили новые планы по ядерной программе Ирана



Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обсудили планы действий по ядерной программе Ирана, которые ранее не обсуждались.

Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник, пожелавший остаться неназванным, сообщает газета Times Of Israel.

«Во время визита главы МИД Израиля в США велись переговоры за закрытыми дверями о том, что произойдет, если не удастся достичь договоренности о возвращении Ирана к ядерной сделке 2015 года, и варианты, которых ранее не было на повестке», — отметил собеседник.

При этом чиновник не раскрыл детали переговоров Блинкена и Лапида.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили план США по возобновлению деятельности американского консульства в Иерусалиме, которое будет обслуживать палестинцев.

Лапид заявил о том, что Израиль выступает против открытия американского консульства в Иерусалиме. «Этот вопрос может иметь важные политические последствия для правительства Израиля», — подчеркнул глава МИД.